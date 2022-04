Vaso a due manici molto usato nell antichità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vaso a due manici molto usato nell antichità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANFORA

Significato/Curiosita : Vaso a due manici molto usato nell antichita

Offerte. la phiale era un vaso circolare dai bordi bassi come la kylix, ma a differenza di quest'ultima non aveva né piede né manici. veniva usata per la libagione...

Greche anfora panatenaica pelike anfora di baratti vaso del dipylon pittore di nesso pittore di amasis cultura delle anfore globulari anfora (bottiglia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

