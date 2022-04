Testo orientale su sesso e amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Testo orientale su sesso e amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : KAMASUTRA

Del 1957, vedi processo a porte chiuse. quello di terzo genere o terzo sesso è un concetto per cui il singolo individuo viene sottoposto ad una categorizzazione...

Disambiguazione – "kamasutra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi kamasutra (disambigua). il kama sutra (sanscrito: ) è un antico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con testo; orientale; sesso; amore; Famoso testo indiano sull amore; Recitazione o lettura solenne di un testo ; Una tra le sue più note opere è Il contesto ; Il verso con cui inizia un testo ; Scarpa orientale che fa rima con cannuccia; Il braccio di mare del Pacifico nordorientale che bagna la costa nordamericana; Lo Stato orientale con ayatollah e pasdaran; Stato dell Asia orientale ; Entra in possesso di quello che gli lasciano; Possesso ri di un record; Venire in possesso per via di successione; Un cromosoma che determina il sesso ; Famoso testo indiano sull amore ; Clamore , concitazione; L amore era ai suoi tempi per García Márquez; Una che soffre per amore ; Cerca nelle Definizioni