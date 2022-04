Tappeto o stuoia di fronte all ingresso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tappeto o stuoia di fronte all ingresso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZERBINO

Significato/Curiosita : Tappeto o stuoia di fronte all ingresso

di sostegno collegati al telaio inferiore. si procede quindi alla copertura della struttura con stuoie e tappeti di feltro. più è spesso lo strato di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi zerbino (disambigua). lo zerbino o stuoino è un piccolo tappeto, normalmente di forma rettangolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con tappeto; stuoia; fronte; ingresso; Viaggiava su un tappeto volante; Avvolgere come si fa con un tappeto ; tappeto di giunchi; Abbellimenti ai lati corti di un tappeto ; La stuoia su cui si batte il judoka gia; Riparo di graticci di stuoia ; Il porto di fronte a Gibuti; Vocali di fronte ; fronte ggia Reggio Calabria; La città còrsa di fronte all isola d Elba; Dipinse L ingresso di Cristo a Bruxelles; Il punto d ingresso ; Poliziotto all ingresso di una banca; L ...ingresso della chiesa; Cerca nelle Definizioni