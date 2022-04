Svetta tra gli Appennini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svetta tra gli Appennini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRAN SASSO

Significato/Curiosita : Svetta tra gli appennini

L'appennino umbro-marchigiano è la sezione dell'appennino centrale, compresa tra l'appennino tosco-emiliano a nord e l'appennino abruzzese a sud, che interessa...

Il gran sasso d'italia (o semplicemente gran sasso) è il massiccio montuoso più alto degli appennini e dell'italia peninsulare, situato interamente in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

