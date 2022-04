Stringa che serra la scarpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stringa che serra la scarpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LACCIO

Significato/Curiosita : Stringa che serra la scarpa

Possibilità che, secondo i superstiziosi commilitoni, ciascun soldato ha a disposizione prima di morire. nel periodo in cui il fronte è fermo, serra stringe amicizia...

Stretto, non propriamente un laccio emostatico, in prossimità della ferita per controllare il sanguinamento. l'utilizzo di laccio emostatico in ambito chirurgico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con stringa; serra; scarpa; stringa per scarpe; stringa per le scarpe; Le vocali nella stringa ; Riepilogo stringa to; Come porte non del tutto serra te; Componente della serra tura; La serra nda del negozio; Le pareti della serra ; Creare la parte inferiore della scarpa ; scarpa orientale che fa rima con cannuccia; Argini a scarpa ta; Il... sopra della scarpa ; Cerca nelle Definizioni