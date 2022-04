Lo sono due angoli consecutivi e supplementari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono due angoli consecutivi e supplementari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ADIACENTI

Significato/Curiosita : Lo sono due angoli consecutivi e supplementari

Che gli angoli supplementari sono due angoli che sommati hanno un'ampiezza totale di 180°. se i due angoli, poi, oltre che supplementari sono anche consecutivi...

Comune opposte (cioè la loro unione è una retta) allora si dicono angoli adiacenti. per quanto riguarda gli angoli consecutivi, se questi sono angoli convessi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

