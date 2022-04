Regione a cui appartengono Perugia e Terni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione a cui appartengono Perugia e Terni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UMBRIA

Significato/Curiosita : Regione a cui appartengono perugia e terni

La provincia di perugia è un ente locale territoriale dell'umbria che ha come capoluogo perugia e conta 641 318 abitanti. dal 1927 al 1933 ebbe come sigla...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi umbria (disambigua). l'umbria (afi: /'umbrja/) è una regione dell'italia centrale posta nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

