Officia la messa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Officia la messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SACERDOTE

Nell'abitazione del defunto. la cerimonia funebre. il sacerdote officia la messa esequiale in chiesa durante la quale la bara viene aspersa con l'acqua...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sacerdote (disambigua). il termine sacerdote (maschile) o sacerdotessa (femminile) deriva dal latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

