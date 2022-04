Macchinario che imprime inchiostro su fogli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchinario che imprime inchiostro su fogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STAMPANTE

Significato/Curiosita : Macchinario che imprime inchiostro su fogli

La parte incisa o tagliata di un particolare materiale tramite cui si imprime quella parte del documento ricoperta di cera calda, argilla o piombo fuso...

La stampante, unità di stampa o unità stampante, è una periferica di output elettronica del computer in grado di eseguire l'operazione di stampa su carta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

