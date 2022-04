Il lupo conosciuto anche come licantropo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lupo conosciuto anche come licantropo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANNARO

Significato/Curiosita : Il lupo conosciuto anche come licantropo

il licantropo, (dal greco úk, lykos «lupo» e op ànthropos «uomo» quindi letteralmente: «lupo-uomo») detto anche lupo mannaro o uomo lupo ,...

(disambigua). disambiguazione – "lupo mannaro" rimanda qui. se stai cercando il film del 2000 di antonio tibaldi, vedi lupo mannaro (film). il licantropo, (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con lupo; conosciuto; anche; come; licantropo; Con il lupo ci ricorda una composizione di Prokofiev; Il favolista de La volpe e il lupo ; Individuo lontano dal branco: lupo __; Lo è Marta di lupo Alberto; È conosciuto come gattopardo americano o..; conosciuto anche come il muscolo dell anima; Nel quadro di Munch conosciuto come Love and Pain; Molto conosciuto e apprezzato; Il lavoratore detto anche tuta blu; Viene chiamata anche frutto della passione; Bianche o ingenue; Quella... nouveau è detta anche liberty; Nacque come __ Clay e poi divenne Muhammad Alì; L Ernesto rivoluzionario argentino noto come Che; Insiemi di stelle come la Via Lattea; Pesci come sogliole e rombi; È detto anche licantropo : lupo __; Letteralmente licantropo ; Cerca nelle Definizioni