Grosso mammifero fossile affine all elefante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso mammifero fossile affine all elefante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MASTODONTE

Significato/Curiosita : Grosso mammifero fossile affine all elefante

Vegetale. il cervello dell'elefante è quattro volte più grosso di quello di un uomo (in proporzione però è più piccolo, perché un elefante pesa circa 100 volte...

Il mastodonte (gen. mammut) era un proboscidato primitivo vissuto da 4 milioni a 10.000 anni fa, nel pliocene e pleistocene, principalmente nella parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

