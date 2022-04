Foglia priva di clorofilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Foglia priva di clorofilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CATAFILLO

Significato/Curiosita : Foglia priva di clorofilla

Scientifico lathraea squamaria l., 1753) è una piccola pianta parassita, priva di clorofilla appartenente alla famiglia delle orobanchaceae (tribù rhinantheae)...

I catafilli sono foglie squamiformi, con funzione protettiva, povere o prive di clorofilla. sono catafilli le squame dei bulbi, dei tuberi e dei rizomi...

