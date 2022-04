Festa di inizio gennaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Festa di inizio gennaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPODANNO

Significato/Curiosita : Festa di inizio gennaio

1993) 1º gennaio: haiti (festa nazionale: jour de l'an: giorno dell'indipendenza della repubblica di haiti, dalla francia, 1804) 1º gennaio: sudan (giorno...

capodanno (da capo d'anno) è il primo giorno dell'anno. la data del capodanno dipende dalla particolare cultura e religione. in particolare, il giorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

Altre definizioni con festa; inizio; gennaio; Fiore regalato per la festa della donna; La festa in cui sfilano i carri in maschera; festa paesana con fiera e mercato; Un erba tenace e infesta nte; inizio di episodio; inizio di spesa; inizio di film; L inizio ... del Lohengrin; Porta dolciumi il 6 gennaio ; Si festeggia il primo giorno di gennaio ; Quelli della merla sono gli ultimi di gennaio ; Lo si festeggia il 1° gennaio ; Cerca nelle Definizioni