Dottrina per cui ogni cosa è permeata da Dio - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PANTEISMO

Significato/Curiosita : Dottrina per cui ogni cosa e permeata da dio

Tutto e e (theós) = dio, vuol dire letteralmente "dio è tutto" e "tutto è dio") è una visione del reale per cui ogni cosa è permeata da un dio immanente...

Michael levine, nel suo libro panteismo, lo definisce «una concezione non-teistica della divinità». in senso lato, con "panteismo" si intende ogni dottrina... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

