Corpo solido che colpisce la Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpo solido che colpisce la Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METEORITE

Significato/Curiosita : Corpo solido che colpisce la terra

È il terzo episodio della saga iniziata con metal gear solid (1998), ma, per quanto riguarda la trama, è il primo in ordine cronologico. il gioco ha una...

Dell'aria di fronte al meteorite; l'aria si riscalda e a sua volta riscalda l'oggetto.[senza fonte] più precisamente per meteorite si intende un corpo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

