Angolo più ampio di quello retto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Angolo più ampio di quello retto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OTTUSO

Significato/Curiosita : Angolo piu ampio di quello retto

Durante lo svolgersi di un fenomeno periodico, sia esso un moto o un segnale elettrico, che viene misurato tramite un angolo, detto angolo di fase. l'esempio...

Sebbene alcuni ritengano che l'angolo ottuso sia ogni angolo maggiore di 90 gradi, la definizione di angolo ottuso è limitata agli angoli convessi e va... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

