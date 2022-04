Unità minima di significato all interno di una parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità minima di significato all interno di una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SEMA

Significato/Curiosita : Unita minima di significato all interno di una parola

minima unità che definisca un significato (come prefissi e desinenze), ne consegue che nelle lingue isolanti le parole non sono scomponibili in unità...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sema (disambigua). un sema (dal greco sêma, "segno") - o tratto semantico - è la più piccola unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

