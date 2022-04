Trasforma un foglio in un file - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasforma un foglio in un file. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCANNER

Significato/Curiosita : Trasforma un foglio in un file

in informatica un foglio elettronico, chiamato anche foglio di calcolo, è un software di produttività personale che consente di operare in maniera efficiente...

scanner – dispositivo che digitalizza immagini scanner – programma per la sicurezza informatica scanner – componente di un compilatore scanner – ricevitore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con trasforma; foglio; file; In cucina, la trasforma zione da liquido a denso; Un calcio che spesso si trasforma in gol; La mitica naiade trasforma ta in alloro; La trasforma zione e il riuso di materiali usati; Matilde __ fondò con il marito E. Scarfoglio il quotidiano Il Mattino a Napoli; foglio da buttare; Un sottilissimo foglio per acquerelli e litografie; Anche quello di un foglio d oro è modestissimo; Le file dei sedili, in chiesa; Un formato di file di solo testo senza formattazione; La Gillian di X-file s; Ha una doppia file ttatura; Cerca nelle Definizioni