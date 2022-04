A testa in giù tiene il tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A testa in giù tiene il tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CLESSIDRA

Significato/Curiosita : A testa in giu tiene il tempo

Consiste in violenti movimenti della testa a tempo di musica, prevalentemente metal estremo, anche se col tempo stili simili si sono sviluppati anche in altri...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi clessidra (disambigua). la clessidra (anticamente clepsidra; chiamata anche orologio a sabbia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con testa; tiene; tempo; Cambio d intesta zione di un contratto esistente; La testa dell armadillo; In testa alla gente; Ci passano per la testa continuamente; Chi li ottiene è autorizzato... a non fare; Fabbrica in cui si ottiene un prodotto finito; Si contiene con un cinto; Si ritiene che abbiano vista acutissima; San Pietroburgo un tempo ; Contempo rary Art Museum; Come un tempo cupo e umido; Strati sottili formati col tempo sulle superifici;