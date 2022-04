Sospettati di diffondere la lebbra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sospettati di diffondere la lebbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sospettati di diffondere la lebbra

Nel deserto la sorella di mosè miriam venne colpita dalla lebbra divenendo bianca come la neve per aver parlato male del fratello ad aronne, vedendola...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «untore» grida contro gli untori del 19 maggio 1630 grida contro gli untori del 13 giugno 1630 grida per condanna...