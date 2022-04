Quelli corinzi hanno le foglie d acanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli corinzi hanno le foglie d acanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPITELLI

Significato/Curiosita : Quelli corinzi hanno le foglie d acanto

È rivestito di due ordini di otto foglie di acanto. dietro queste nascono degli steli che terminano in spirale: le "volute" arrivano a sorreggere gli...

Rilievi assiri sono mostrati capitelli a volute, ma nessun esemplare è giunto fino a noi. la tradizione achemenide presenta capitelli costituiti da doppie mensole... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

