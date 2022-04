C è quella civile e quella gestionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella civile e quella gestionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INGEGNERIA

Significato/Curiosita : C e quella civile e quella gestionale

L'ingegneria gestionale dei progetti e delle infrastrutture è una branca dell'ingegneria gestionale finalizzata alla gestione del processo di progettazione...

Discipline diverse dall'ingegneria hanno preso in prestito il nome "ingegneria", queste sono: ingegneria genetica ingegneria inversa ingegneria sociale (informatica)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con quella; civile; quella; gestionale; quella dei motori dipende dal numero dei cavalli; Tito e Vespasiano fecero parte di quella Flavia; quella di matrimonio si fa di solito con un anello; Su quella da scrivere battevano i romanzieri; Così è detto chi si comporta da incivile ; Il consenso dell autorità civile a una disposizione; Celebrazione civile o religiosa; Responsabilità civile ; quella dei motori dipende dal numero dei cavalli; Tito e Vespasiano fecero parte di quella Flavia; quella di matrimonio si fa di solito con un anello; Su quella da scrivere battevano i romanzieri; Cerca nelle Definizioni