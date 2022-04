Il Quasimodo premio Nobel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Quasimodo premio Nobel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALVATORE

Significato/Curiosita : Il quasimodo premio nobel

Shakespeare. è stato vincitore del premio nobel per la letteratura nel 1959. la fase più creativa dell'opera poetica di quasimodo si può far risalire ad acque...

Turuzzu. spagnolo: salvador tedesco: salvator ungherese: szalvátor letteralmente "salvatore", "colui che salva", salvatore è uno dei più antichi nomi cristiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

