Principio di identità - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : ID

Significato/Curiosita : Principio di identita

Istituzioni di uno stato. identità – nella matematica; vedi anche matrice identica e funzione identità identità – in filosofia, termine e principio filosofico...

Database id software – sviluppatore di videogiochi id – comando di unix id – album dell'equipe 84 id. – abbreviazione del latino idem, lo stesso id – in psicologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

