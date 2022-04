Precede la Pasqua per oltre un mese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede la Pasqua per oltre un mese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : QUARESIMA

Significato/Curiosita : Precede la pasqua per oltre un mese

Indicare la festa ebraica della pasqua. il termine italiano "pasqua", invece, deriva da un'erronea trascrizione in greco (pascha), che per almeno due...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi quaresima (disambigua). la quaresima è una delle ricorrenze che la chiesa cattolica e altre chiese... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

