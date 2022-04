Non più bambine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non più bambine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ADULTE

Significato/Curiosita : Non piu bambine

Un adulto (dal latino adultu(m), participio di adolescere, 'crescere', da alere, 'nutrire') è un organismo pluricellulare che ha raggiunto la piena capacità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con bambine; bambine vivacissime; bambine in tutù; Indumento per bambine ; Non più bambine ... ma non ancora donne!