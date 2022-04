Non manca in aula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non manca in aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAVAGNA

Significato/Curiosita : Non manca in aula

Dell'interessato di non presentarsi, la contumacia in realtà non descrive in sé il grado di volontarietà della mancata comparsa in aula, ma si limita a constatare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lavagna (disambigua). una lavagna è una superficie piana rigida usata come piano di scrittura... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con manca; aula; manca nza di regolarità di un battito; Relativo ad un industria in cui non può manca re lo zucchero; La paralisi... causata da manca nza di elettricità; manca nza di governo; Al centro dell aula ; Il portico-aula del filosofo greco Zenone; In mezzo all aula ; Ce n è una in ogni aula ; Cerca nelle Definizioni