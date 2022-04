Un mezzo a propulsione nucleare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mezzo a propulsione nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : SOTTOMARINO ATOMICO

I rompighiaccio a propulsione nucleare sono un tipo di rompighiaccio con un'autonomia molto superiore rispetto a quelli convenzionali, poiché alimentati...

Sommergibile sottomarino naufragi di sottomarini nucleari hull classification symbol ssbn: sottomarino nucleare lanciamissili balistici ssgn: sottomarino nucleare...

