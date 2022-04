Si manovra con una mano, dall interno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si manovra con una mano, dall interno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BURATTINO

Significato/Curiosita : Si manovra con una mano, dall interno

La manovra di giordano è una manovra semeiologica utilizzata in medicina per indagare la presenza di un dolore renale. prende il nome dal medico davide...

Credendo che sia lui il colpevole, e il burattino inizia a fuggire. non riuscendo a raggiungere il burattino, i carabinieri gli sguinzagliano contro un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con manovra; mano; dall; interno; Un manovra tore comunale; Un improvvisa manovra dell automobilista; Lo si manovra dal Quartier Generale; manovra to; Un dito della mano ; Uccello come il germano ; Celebre principessa Romano v figlia di zar russi; Notabile musulmano ; Secreta dall e ghiandole nella bocca; Uccelli dall e zampe sottili; Allontanatosi dall e qualità della sua stirpe; Crostaceo che fa pipì dall a testa; Pneumatico che non ha abbastanza aria all interno ; Le parti commestibili all interno dei gusci di noce; Il soffitto interno della bocca; Tipico cortile interno dell architettura spagnola; Cerca nelle Definizioni