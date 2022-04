Lo hanno vinto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo hanno vinto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PALLONE D ORO

Significato/Curiosita : Lo hanno vinto cristiano ronaldo e lionel messi

Disambiguazione – "messi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi messi (disambigua). lionel andrés messi cuccittini, detto leo (pronuncia...

Congiuntamente da france football e dalla fifa dal 2010 al 2015, vedi pallone d'oro fifa. il pallone d'oro (ballon d'or, in francese), noto in precedenza anche come... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

