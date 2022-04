Filtra i liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Filtra i liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COLINO

Significato/Curiosita : Filtra i liquidi

Cromatografia liquida ad alta prestazione (in inglese high performance liquid chromatography, un tempo nota come high-pressure liquid chromatography...

Tisaniera colino da tè, ha una dimensione che gli permette di essere appoggiato sul bordo della tazza, con la retina completamente al suo interno. colino o colo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con filtra; liquidi; Permette di filtra re sabbia o farina; Organo di tessuto che filtra sostanze estranee; filtra molti litri di sangue al giorno; Li filtra una speciale maschera; Sono unità di misura per liquidi ; Né liquidi né gassosi; Contenitore allungato per liquidi e bevande; Recipiente di pelle per liquidi ; Cerca nelle Definizioni