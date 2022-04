Dea della discordia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dea della discordia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Dea della discordia

Il pomo della discordia o mela della discordia è, secondo il mito, la mela lanciata da eris, dea della discordia, sul tavolo dove si stava svolgendo il...

