Cucina a base di elementi di più aree del mondo - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : FUSION

Significato/Curiosita : Cucina a base di elementi di piu aree del mondo

cucina dell'asia centrale, del medio oriente, del mediterraneo, del caucaso e dei balcani. la cucina turca ha a sua volta influenzato queste cucine e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fusion (disambigua). la fusion (chiamata anche jazz fusion o jazz rock o ancora rock jazz) è un genere musicale...

