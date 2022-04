Cassetta per le api - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cassetta per le api. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARNIA

Significato/Curiosita : Cassetta per le api

d'api è una cera naturale prodotta dalle api del genere apis. la cera è secreta dalle api di una ben determinata età in forma di sottili scaglie. le scaglie...

L'arnia è il ricovero artificiale dove vive la colonia di api domestiche, principalmente apis mellifera, e dove, come nella struttura naturale dell'alveare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

