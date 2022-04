Il Cantone svizzero che ha per capitale Delémont - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Cantone svizzero che ha per capitale Delémont. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIURA

Significato/Curiosita : Il cantone svizzero che ha per capitale delemont

il canton giura è uno dei 26 cantoni svizzeri, situato nella parte nord-occidentale della svizzera. la capitale è delémont. il canton giura si trova nella...

giura – dipartimento francese massiccio del giura – catena montuosa tra la francia, la svizzera e la germania giura svevo – catena montuosa del baden-württemberg... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

