Bruciore di stomaco con o senza reflusso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bruciore di stomaco con o senza reflusso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIROSI

Significato/Curiosita : Bruciore di stomaco con o senza reflusso

Patologia, vedi reflusso gastroesofageo. la malattia da reflusso gastroesofageo, sigla mrge (in inglese gerd, gastro-esophageal reflux disease o gord, gastro-oesophageal...

Liquido. la pirosi può insorgere spontaneamente o in seguito all'ingestione di alimenti irritanti o di farmaci particolari. se la pirosi è secondaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con bruciore; stomaco; senza; reflusso; Medicamento per ridurre il bruciore di stomaco; La sensazione di bruciore causata dalla sete; Fa sentire il morso nello stomaco ; Una doccia presente nello stomaco dei Ruminanti; Il tubo digerente che va dalla gola allo stomaco ; Far funzionare...lo stomaco ; Geni senza pari; Le noci senza né guscio né gherigli; Fan senza cuore; Assenza di emozioni e sensazioni; reflusso gastro: è una comune patologia; reflusso tipico dei lattanti; Un'infiammazione che può essere da reflusso ;