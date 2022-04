Antico appellativo notarile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico appellativo notarile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SER

Significato/Curiosita : Antico appellativo notarile

Sancisce la nascita dell'università di parma, inizialmente per la professione notarile, nel 1088 segue la nascita quella di bologna, sempre a partire da studi...

Servizio elettrico roma ser – abbreviazione della costellazione del serpente ser – abbreviazione dell'a-amminoacido serina ser – codice aeroportuale iata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

