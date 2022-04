Lo è un acido derivato dall azoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un acido derivato dall azoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NITRICO

Significato/Curiosita : Lo e un acido derivato dall azoto

Le ammine sono composti organici contenenti azoto; si possono considerare composti derivati dall'ammoniaca per sostituzione formale di uno, due o tre...

Osservò che l'acido nitrico può incendiare alcuni tipi di oli. alla metà del xvii secolo johann rudolph glauber ottenne l'acido nitrico puro (spiritus nitri)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

