È tenera finché non matura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È tenera finché non matura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Significato/Curiosita : E tenera finche non matura

Mietitrebbiatura non deve iniziare prima del mattino inoltrato né proseguire nel tardo pomeriggio. si dovrebbe non dare inizio alla mietitrebbiatura finché l'umidità...

Rimanda qui. se stai cercando la gradazione di colore, vedi bronzo (colore). l'età del bronzo indica, rispetto a una data società preistorica o protostorica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con tenera; finché; matura; tenera nell animo; Parte tenera e commestibile di una pianta; È tenera nell infanzia; tenera nell animo; Un campo lasciato incolto affinché il terreno riposi; Affinché in latino; C è finché tutto tace; Accompagnava la giovane affinché non fosse mai sola; Una sfumatura di blu che è anche un metallo; Tipo di tessuto con armatura a larghe cannellature; Ragazzo matura to; Così è una donna matura ; Cerca nelle Definizioni