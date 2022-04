La sua corteccia dà il sangue di drago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua corteccia dà il sangue di drago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DRACENA

Significato/Curiosita : La sua corteccia da il sangue di drago

il sangue di drago è una resina di colore rosso, che si ottiene da numerose e differenti generi di piante: croton, dracaena, calamus (rattan) e pterocarpus...

Disambiguazione – "dracena" rimanda qui. se stai cercando il comune brasiliano, vedi dracena (brasile). disambiguazione – "dracena" rimanda qui. se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

