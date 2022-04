Le soste del tram - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le soste del tram. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FERMATE

Significato/Curiosita : Le soste del tram

Processione dei fedeli accompagna la statua del santo per le principali vie del paese alternandosi a brevi soste di preghiera. l'ultimo tratto della processione...

fermate il boia è uno dei romanzi polizieschi di agatha christie, fu pubblicato per la prima volta nel 1952. protagonista di quest'avventura è l'investigatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con soste; tram; soste gni per comici; soste ngono i cavi elettrici; soste nuto, appoggiato; soste ngono ciocchi ardenti; Macchine per spostare pesi tram ite una fune; Il saluto che si usa dopo il tram onto; La comunicazione tram ite pensiero; tram busto causato da una notizia scioccante; Cerca nelle Definizioni