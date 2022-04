Rendono... stanco il sano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendono... stanco il sano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TC

Significato/Curiosita : Rendono... stanco il sano

Giganti sono stati pubblicati per il mercato home video nipponico in edizione dvd e blu-ray il 7 luglio 2021 e il 4 agosto 2021. gli episodi della prima...

La tomografia computerizzata, in radiologia, indicata con l'acronimo tc o ct (dall'inglese computed tomography), è una tecnica di indagine radiodiagnostica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con rendono; stanco; sano; rendono formali gli orali; rendono inalterabili le immagini fotografiche ottenute con lo sviluppo; Si prendono da pareri che non si condividono; I suoi Castelli comprendono una zona di Verdicchio DOC; Contrazione dolorosa, può venire al muscolo stanco ; stanco , affaticato; stanco , annoiato; Rendono— stanco il sano; Ci passano per la testa continuamente; Lo usano i parrucchieri per propagare l aria calda; Le sgradite mail che intasano la posta elettronica; sano e salutare; Cerca nelle Definizioni