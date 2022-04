Rancido... ma non acido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rancido... ma non acido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RN

Significato/Curiosita : Rancido... ma non acido

Meno grandi e ha un odore rancido. insolubile in acqua, poco solubile in alcol, solubile in acetone ed etere. insieme all'acido palmitico forma la stearina...

Britannica rn – targa automobilistica della provincia di rimini (emilia-romagna) rn – simbolo chimico del radon rn – codice vettore iata di air horizons rn – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con rancido; acido; rancido , marcio; Lo è il burro rancido ; Così è anche detto il fenolo: acido __; Il sapore leggermente acido del vino; acido bianco leggermente solubile in acqua; Il Placido spagnolo della lirica;