Quella dei motori dipende dal numero dei cavalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella dei motori dipende dal numero dei cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POTENZA

Significato/Curiosita : Quella dei motori dipende dal numero dei cavalli

permette al motore di accedere a database di aperture o alle tablebase dei finali. il livello di gioco dei motori scacchistici dipende dall'efficacia...

La potenza, nella fisica, è definita operativamente come l'energia trasferita nell'unità di tempo. dire che un macchinario ha un'alta potenza (w) vuol... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con quella; motori; dipende; numero; cavalli; Tito e Vespasiano fecero parte di quella Flavia; quella di matrimonio si fa di solito con un anello; Su quella da scrivere battevano i romanzieri; Jan van Eyck dipinse quella di Lucca; Quello per il motori no si può ottenere a 14 anni; Prova motori stica su un percorso accidentato; Dispositivo dei turbomotori ; Costruì famosi trimotori ; L insieme dei dipende nti di un azienda; Quello esterno non è un dipende nte dell azienda; I boeri vi fondarono una repubblica indipende nte; Una sostanza che dà dipende nza; Il numero ideale di colpi nel gioco del golf; Precede ogni numero di telefono; Il primo numero con due zeri; numero dei segni zodiacali; Amano volare intorno a mucche e cavalli ; Piace ai cavalli ; Le hanno certi cavalli nelle palestre; Il cavaliere nelle corse di cavalli ; Cerca nelle Definizioni