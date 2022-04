Pregiate pecore spagnole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pregiate pecore spagnole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MERINOS

Significato/Curiosita : Pregiate pecore spagnole

Giallo e rosso e cuciti con budella. conoscevano l'allevamento (capre, pecore e cinghiali) e l'agricoltura, coltivando frutta (soprattutto fichi), ortaggi...

La merino, o merinos, è una razza di pecora apprezzata soprattutto per il suo vello, da cui si ottiene una lana molto fine e pregiata. la sua origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con pregiate; pecore; spagnole; Fornisce uova pregiate ; Pesci dalle pinne scure e dalle carni pregiate ; Carte pregiate a scopa; Piccoli pesci di mare dalle carni pregiate ; Fare la voce delle pecore ; La stalla per le pecore ; Taglia il vello delle pecore ; Parrucchiere per pecore ; Nome di molte spagnole ; Tipiche frittatine spagnole ; Le per le spagnole ; Lo sono spagnole e tedesche; Cerca nelle Definizioni