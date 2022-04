Nutre anche l asino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nutre anche l asino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Nutre anche l asino

Presenta anche molte caratteristiche in comune con il cavallo, tanto che in tedesco è noto anche come halbesel, «semi-asino», o pferdeesel, «asino cavallo»...

Per fieno si intende dell'erba essiccata al sole, raccolta e immagazzinata ai fini di alimentare determinati animali. il fieno è in genere utilizzato nella...