Nutre all inizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nutre all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NU

Significato/Curiosita : Nutre all inizio

Pescatore lepidofagia, che si nutre di squame di pesce malacofagia, che si nutre prevalentemente di molluschi mirmecofagia, che si nutre prevalentemente di formiche:...

Italiana) nobiluomo nu – codice vettore iata di japan transocean air nu – codice fips 10-4 del nicaragua nu – codice iso 3166-1 alpha-2 di niue nu – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con nutre; inizio; nutre anche l asino; nutre molti animali; Uccello che si nutre di animali acquatici; La nutre chi è inquieto; inizio di romanzo; Debutto, inizio ; L inizio dell uragano; L inizio di dicembre; Cerca nelle Definizioni