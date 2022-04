Un locale dal quale si esce... più pesanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale dal quale si esce... più pesanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RISTORANTE

Significato/Curiosita : Un locale dal quale si esce... piu pesanti

Tipo di servizio e di cibi serviti: ristorante (locale formale con posti assegnati e servizio al tavolo) ristorante di pesce (locale formale con posti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con locale; quale; esce; pesanti; Un locale in cui bere weiss, lager e stout; locale ... inutile; Un locale in cui si fa presto mattina; locale in cui si effettuano registrazioni musicali; Il punto con il quale il tennista vince la partita; La massicciata sulla quale viene posato il binario; Un tipo sul quale non si può fare nessun affidamento; Uno sport nel quale si finisce sempre a terra; Un grande pesce piatto; Altro nome con cui è noto il pesce ippoglosso; Fase decresce nte; Piatto di carne o pesce crudi; Appesanti sce il Tir; pesanti , difficoltosi; Metallo pesanti ssimo usato in batterie o saldature; Quelli finanziari appesanti scono il bilancio; Cerca nelle Definizioni