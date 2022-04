Intriso di malinconia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intriso di malinconia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRISTE

Significato/Curiosita : Intriso di malinconia

Le sue composizioni sono spesso intrise di malinconia, di fatalismo e di un forte senso di angoscia, nella tradizione di artisti come nick drake o daniel...

triste presentimento è un dipinto eseguito da gerolamo induno nel 1862 si trova nella pinacoteca di brera. quest'opera, realizzata tre anni dopo il dipinto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

