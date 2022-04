Un gruppetto di case - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppetto di case. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BORGO

Significato/Curiosita : Un gruppetto di case

Anche delle "contrade", ossia zone spesso isolate, formate da un gruppetto di case poste in un ambito rurale. le contrade valpolicellesi conservano ancora...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi borgo (disambigua). il termine borgo ha due significati simili: può indicare un centro abitato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

